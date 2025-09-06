"Korsan servis" uyarısı: Biraz ucuz olsun diye...

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, velileri “biraz ucuz olsun” diyerek belgesiz ve güvensiz servisleri tercih etmemeleri konusunda uyardı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde "korsan servis" konusunda velilere uyarılarda bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılının başlayacağını hatırlattı.

"Korsan servis" uyarısında bulunan Palandöken, "Biraz ucuz olsun" anlayışıyla komşuların bir araya gelip hizmet aldıkları belgesiz, güvensiz servislerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

"ELİMİZİ ONLARIN ÜZERİNDEN ÇEKMEYECEĞİZ"

Servis hizmeti alırken güvenilir, sertifikalı, meslek odasına kayıtlı araçların tercih edilmesinin önemine vurgu yapan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Araçların periyodik bakımlarının yapılması, servis şoförlerinin çocuklara uygun şekilde davranması ve yolculuk sırasında hız yapmadan, kurallara uyarak onları güvenli bir şekilde okula götürülüp getirilmesi önemli. Tecrübeli şoför abilerine emanet edeceğiz ama biz de elimizi onların üzerinden çekmeyeceğiz. Biz otokontrol yapacağız, daimi takip edeceğiz ve paydaşlarla da ortaklaşa her an irtibat halinde olacağız."

​​​​​​​Palandöken, okul civarında çocuklara zararlı madde satılmasının engellenmesi çağrısında da bulunarak, bunun için kolluk kuvvetlerinin sıkı denetim yapmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak:AA

