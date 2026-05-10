Korkutan araştırma: 2100’e kadar on binlercesi yok olabilir!

Yayınlanma:
ABD ve İngiltere’de yapılan araştırmalar, 2100 yılına kadar on binlerce bitki türünün yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

ABD’de yapılan bir çalışmada uzmanlar, bilgisayar destekli modellemeler aracılığıyla 2100 yılına kadar dünyadaki bitki türlerinin yüzde 18'inin karşılaşabileceği senaryoları inceledi. Araştırmada, sıcaklık artışı ile yağış düzenlerindeki dengesizlikler nedeniyle bitki türlerinin yüzde 7 ila yüzde 16’sının yaşam alanlarının en az yüzde 90’ını kaybedebileceği ortaya kondu.

Özellikle Arktik ve Akdeniz bölgeleri ile Avustralya’da kötüye gittiği belirlenirken, bazı türlerin tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

10 BİN TÜR YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

İngiltere’de yapılan bir başka çalışmada ise uzmanlar, 335 binden fazla türü kapsayan ‘çiçek açan bitkilerin’ yok olma risklerini değerlendirdi. Araştırmada, çiçek açan yaklaşık 10 bin türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu tespit edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

