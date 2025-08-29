Kontrolsüz çıkış can aldı: 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kontrolsüz çıkış can aldı: 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında kırsal Dadağlı Mahallesi yol kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesinden Denizli yönüne seyir halinde olan Semih G. (49) idaresindeki 06 DB 8643 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Yahya Saban’ın (73) kullandığı 35 YHU 57 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Yahya Saban olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Saban (68), Aysun Saban (48) ve Mehmet Bozhan (46) ise yaralandı.

manisa-1.jpg

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
Şanlıurfa'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Kurultay davasına 16 gün kala çok konuşulacak adım! CHP il kongresi için iddianame hazır
Kurultay davasına 16 gün kala çok konuşulacak adım! CHP il kongresi için iddianame hazır
Malatya'da deprem konutları tartışması: Ev değil felaket inşa ediliyor
Malatya'da deprem konutları tartışması: Ev değil felaket inşa ediliyor