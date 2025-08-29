Kontrolsüz çıkış can aldı: 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında kırsal Dadağlı Mahallesi yol kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesinden Denizli yönüne seyir halinde olan Semih G. (49) idaresindeki 06 DB 8643 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Yahya Saban’ın (73) kullandığı 35 YHU 57 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Yahya Saban olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Saban (68), Aysun Saban (48) ve Mehmet Bozhan (46) ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.