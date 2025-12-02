Kontrolden çıkıp bariyeri aştı: Alt yola düşen araçtaki 3 kişi öldü

Kontrolden çıkıp bariyeri aştı: Alt yola düşen araçtaki 3 kişi öldü
Yayınlanma:
Artvin'de dün gece meydana gelen trafik kazasında, bariyerleri aşıp alt yola düşen hafif ticari araçtaki Yunus Günay (51), kardeşi Hasan Günay (44) ve Hasan İnce (57) hayatını kaybetti.

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün gece meydana gelen trafik kazası, üç kişinin yaşamına mal oldu. Kaza, yol kenarındaki bariyerleri aşıp alt yola düşen bir hafif ticari araçta gerçekleşti.

artvinn.jpg

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracın kontrolden çıkmasıyla meydana gelen kaza, sabah saatlerinde yoldan geçenlerin durumu fark etmesi üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

artvin-1.jpg

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, araçta bulunan Yunus Günay, kardeşi Hasan Günay ve Hasan İnce’nin olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Park halindeki otomobile çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybettiPark halindeki otomobile çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti

Araçtan çıkarılan üç kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

