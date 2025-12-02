Park halindeki otomobile çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti

Park halindeki otomobile çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Gaziantep'in Araban ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası, iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Tunahan Yiğit yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken yol kenarında park halindeki bir kamyona arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Tunahan Yiğit ile araçta bulunan Mehmet Çetinpolat’ın maalesef olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kazada yaralanan H.N.Ç. ile Ü.D. ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

