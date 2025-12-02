Trump'un sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarına göre ‘genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu’ belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın rutin olarak yapılan manyetik rezonans (MR) taramasından “çok iyi” sonuç aldığını duyurdu. Başkanlık ofisinin açıklamasında, taramanın önleyici sağlık kontrolü kapsamında gerçekleştirildiği ve Trump’ın genel sağlık durumunun “oldukça iyi” olduğunun teyit edildiği belirtildi.

DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella’nın değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Trump’ın kardiyovasküler görüntüleme bulgularının “tamamen normal” olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Tüm hayati organları sağlıklı görünüyor” denilerek, yapılan değerlendirmenin standart bir prosedür olduğu ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

