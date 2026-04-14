Konsolosluk saldırısı soruşturmasında ilginç ifade: Polis kelepçesini kız arkadaşımla kullanacaktım!

İsrail başkonsolosluğuna yönelik silahlı saldırı girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan 2 kişinin ifadesine Halktv.com.tr ulaştı. Saldırı esnasında yaralı olarak yakalanan Onur Çelik ile araç kaplama işi yaptığını söyleyen Muhammed Kazım Araç’ın ev ve iş yeri aramasında sivil polis yeleği ile kelepçe bulundu. Araç, polis kelepçesi için “Kız arkadaşımla kullanmak amacıyla almıştım" dedi.

İsrail’in İstanbul Levent’te bulunan başkonsolosluk birimi geçen 7 Nisan günü silahlı saldırıya hedef oldu. Saldırıda Yunus Emre Sarban öldü. Onur Çelik ve Ahmet İmrak ise yaralı yakalandı. Soruşturma kapsamında Kocaeli’nde de 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden Muhammed Kazım Araç (24) ve Ömer Zümrüt’ün (37) emniyet ve Kocaeli Sulh Ceza Hakimliği ifadeleri dikkat çeken detaylar içeriyor.

Ömer Zümrüt.

Ahmet İmrak ve Murat İmrak’ı tanıdığını belirten Ömer Zümrüt “Köklü Değişim isimli cemaatin sohbetlerine 2 kez gittim. Ancak bu cemaatin çok aşırı düşünceleri vardı” dedi. Zümrüt, Dilovası’ndan, kendisinin de yaşadığı Gebze’ye radikal görüşlü kişilerin geldiğini ifade ederek “Bu kişiler bana, ‘eşin İslama uygun giyinmiyor. Çarşafla kapanması gerekir’ dediler. Ancak ben, ‘eşim nasıl giyinmek, örtünmek isterse saygı duyarım’ dedim. Bu insanları da iş yerimden kovdum” ifadelerini kullandı. Zümrüt, saldırı öncesi olay yerinde keşif yaptığı belirlenen Murat İmrak için “Murat’ın psikolojisi pek iyi olmadığı için ona iş bulmak istemiştim. O da benden bu konuda yardım istemişti. Benim çiçekçi arkadaşımın yanında ona iş bulmak çalıştık” ifadelerini kullandı.

Onur Çelik'in, Muhammed Araç ile araç kaplama işi yaptığı anlaşıldı.

ONUR ÇELİK İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI

Araç kaplama işi yapan bir iş yerinin olduğunu ve aylık 150 bin lira gelirinin olduğunu kaydeden Muhammed Kazım Araç ise hem kendisi hem ailesinin Mahmut Efendi Dergahına bağlı olduğunu kaydetti. Onur Çelik ile, olaydan 8 ay kadar önce tanıştığını söyleyen Araç, bu kişi ile araç kaplama işi yaptığını kaydetti. Araç, Onur Çelik ve eşi Cansel Çelik’e gönderdiği paraların da bu nedenle olduğunu savundu.

Ahmet İmrak, saldırıda yaralı olarak yakalandı.

‘BEN O İMAMLARIN ARKASINDA NAMAZ KILMAM’

Onur Çelik’e ilişkin “Kendisi ile sohbetimiz sınırlı seviyedeydi” diyen Araç, ifadesinin devamında “Ancak ben bir cuma gün, ‘cuma namazına gidelim’ dediğimde, ‘ben o imamların arkasında namaz kılmam’ dedi. Bu olaydan sonra aramıza soğukluk girdi” dedi. Araç, Yunus Emre Sarban’ın ise 3-4 ay kadar önce dükkanına geldiğini ifade eden Araç “Yaklaşık 3-4 ay önce Onur Çelik ile birlikte geldiler. Onur Çelik, Yunus Emre Sarban’ın arabasının bakımlarını yaptıktan sonra dükkandan ayrıldılar. Ben Yunus Emre’yi daha sonra hiç görmedim” dedi.

Muhammed Araç.

AHMET İMRAK İLE DE TELEFON TRAFİĞİ VAR

Yoğun bir tel trafiği olduğu belirlenen Ahmet İmrak'ı tanımadığını ifade eden Muhammed Kazım Araç
“Onur Çelik beni bundan 2-3 gün önce aradı. İstanbul'da bir araç kaplama işi olduğunu gidip-gitmeyeceğimizi söyledi. Ben de gitmeyeceğimi kendisini söyledim. Hatta Ahmet Irmak isimli şahısla görüşme yapmadım kendisini tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırıda aktif rol alan 4 isim, emniyet tutanağına böyle yansıdı

‘POLİS KELEPÇESİNİ KIZ ARKADAŞIMLA KULLANACAKTIM’

Muhammed Kazım Araç'ın ev aramasında, ruhsatsız silah, sivil polis yeleği ve polis kelepçesi de bulundu.

Araç konuya ilişkin "Tabanca ve fişekler bana ait değil. Bunlar dedemden babama miras olarak kaldı. Polis yeleği, hatırladığım kadarıyla 2019-2021 yılları arasında satın aldığı bir aracın içinde çıkmıştı. Kelepçeyi, H. T. isimli arkadaşımdan almıştım. Bu kelepçeyi, kız arkadaşımla kullanmak amacıyla almıştım" dedi.

Murat İmrak, saldırı öncesi olay yerinde keşif yapan grubun içindeydi.

İKİ İSİM DE TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği sorguları sonrası Muhammed Kazım Araç ve Ömer Zümrüt 11 Nisan’da tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Hasan N., Güler P., Ebru A., Recep S., İsmail B., Nafiye T., Haluk S. ve Ömer K. da gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

