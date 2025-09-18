Komisyonda 11. toplantı: Kimler dinleniyor?

Komisyonda 11. toplantı: Kimler dinleniyor?
Yayınlanma:
Meclis'te kurulan komisyon bugün 11. defa toplandı. Bugünkü oturumda , Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Kadim Aşiretler Federasyonunun başkanları dinlenecek.

AKP-MHP'nin başlattığı süreç kapsamında Meclis'te kurulan ve, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ismi verilen komisyon bugün TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında 11. defa toplandı.

Meclis'in Tören Salonu'nda yapılan Komisyon'un 11. toplantısına, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılım sağladı.

Toplantının birinci oturumda, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Kadim Aşiretler Federasyonunun başkanları dinlenecek.

İKİNCİ OTURUM

Komisyon toplantısının ikinci oturumunda ise Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği ve Medrese Alimleri Vakfı temsilcileri söz alacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantıda ilk sözü Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu'na verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

