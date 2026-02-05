Köfteci Yusuf’ta dönerin içinden çıktı: Sosyal medya ikiye bölündü

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde uzun süredir hizmet veren Köfteci Yusuf şubesinde ilginç bir olay yaşandı. ZonguldakDuysun’un haberine göre, şubeye yemek yemeye giden bir vatandaş, sipariş ettiği et döneri yerken tabağında streç film fark etti. Durumu hemen garsonlara bildiren vatandaş, yetkililerden nazik bir şekilde özür aldı. Şube yönetimi, siparişi yenileyerek hatayı telafi etti ve olayın bir jesti olarak vatandaşa tatlı ikram etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Yaşanan bu durum sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında tartışma başlattı. Bir kesim, böylesi hataların olabileceğini ve önemli olanın yetkililerin duruma hızlı ve kibar bir şekilde müdahale etmesi olduğunu savunurken, bir diğer kesim büyük zincirin böyle bir hata yapmasını eleştirdi. Olay, özellikle Zonguldak’taki şubenin hizmet kalitesi ve hijyen konusundaki itibarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, benzer durumlarda işletmelerin hızlı ve doğru iletişimle müşteriyi memnun etmesinin, olası olumsuz etkiyi azaltmada kritik rol oynadığını belirtti.