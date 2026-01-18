Lokanta çalışanları müşterilerle kavga etti

Şanlıurfa’nın Atakent Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir lokantada çalışanlar ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA, TEKMELİ YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, lokanta içerisinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine saldırırken, kavga lokantada bulunan diğer müşteriler ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle yatıştırılmaya çalıştı.

Yaşanan kavga, lokantada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine saldırdığı, çevredekilerin ise kavgayı ayırmak için araya girdiği anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polis ekipleri olay yerine gelmeden önce tarafların ayrılmasıyla sona erdi.

Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.