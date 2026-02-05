Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
AFAD Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde öğleden sonra bir deprem meydana geldi.

Saat 14.29 sularında kaydedilen sarsıntının büyüklüğü AFAD tarafından 3.5 olarak açıklanırken, depremin yerin yaklaşık 9.26 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Bölgede kısa süreli paniğe yol açan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve olumsuz bir ihbarın kendilerine ulaşmadığını belirtti.

KANDİLLİ 3.8 OLARAK DUYURDU

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise aynı depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Uzmanlar, vatandaşlara resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

