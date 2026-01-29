Balıkesir Sındırgı'da deprem!

Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre sarsıntının yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Antalya'da deprem!

AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre deprem anında yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

" Özellikle büyük depremlerde ayakta durmak mümkün olmadığından yapılması gereken ilk şeyin emniyetli bir yere yatmak ya da çökmek olması gerektiğini düşünmekteyiz. AKUT, deprem sırasında “YAT/ÇÖK-KORUN/KAPAN-TUTUN” hareketlerinin yapılmasını önermekteyiz. Bu hareketler sırasıyla şöyle uygulanır:

Yat: Yere yan yatıp bacaklarınızı karnınıza doğru çekmelisiniz.

Korun: Özellikle baş bölgesinin korunması birinci önceliktir, yastık ya da başka bir cisimle başınızı korumaya çalışmalısınız.

Kapan: Başınızı kollarınızın arasına alarak kapanmalısınız.

Tutun: Deprem sırasında salınan oturma grubu gibi ağır ve büyük cisimlere tutunarak, onlarla sallanabilir ve sizi ezmelerine engel olabilirsiniz.

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere ve diğer eşyalardan uzak durmalısınız. Bir eşyanın altına girmek yerine, ağırlık merkezi yere yakın olan eşyaların yanına yatmanızı öneririz.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık, baza gibi koruma sağlayabilecek eşyaların yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturabilirsiniz.

Başınızı iki elinizin arasına alarak veya yastık ve kitap gibi koruyucu bir malzeme yardımıyla korumalısınız. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda bekleyebilirsiniz.