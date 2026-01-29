Balıkesir Sındırgı'da deprem!
Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre sarsıntının yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-29
Saat:21:49:46 TSİ
Enlem:39.15944 N
Boylam:28.33472 E
Derinlik:11.58 km
Detay:https://t.co/5ccCnjB4gS@afadbaskanlik
DEPREM ANINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ ?
AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre deprem anında yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgiler yer alıyor:
" Özellikle büyük depremlerde ayakta durmak mümkün olmadığından yapılması gereken ilk şeyin emniyetli bir yere yatmak ya da çökmek olması gerektiğini düşünmekteyiz. AKUT, deprem sırasında “YAT/ÇÖK-KORUN/KAPAN-TUTUN” hareketlerinin yapılmasını önermekteyiz. Bu hareketler sırasıyla şöyle uygulanır:
Yat: Yere yan yatıp bacaklarınızı karnınıza doğru çekmelisiniz.
Korun: Özellikle baş bölgesinin korunması birinci önceliktir, yastık ya da başka bir cisimle başınızı korumaya çalışmalısınız.
Kapan: Başınızı kollarınızın arasına alarak kapanmalısınız.
Tutun: Deprem sırasında salınan oturma grubu gibi ağır ve büyük cisimlere tutunarak, onlarla sallanabilir ve sizi ezmelerine engel olabilirsiniz.
Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere ve diğer eşyalardan uzak durmalısınız. Bir eşyanın altına girmek yerine, ağırlık merkezi yere yakın olan eşyaların yanına yatmanızı öneririz.
Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık, baza gibi koruma sağlayabilecek eşyaların yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturabilirsiniz.
Başınızı iki elinizin arasına alarak veya yastık ve kitap gibi koruyucu bir malzeme yardımıyla korumalısınız. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda bekleyebilirsiniz.
- Binalarda en tehlikeli yerler balkon, merdiven ve asansörlerdir. Deprem sırasında yüksek risk oluşturan bu yerlerde bulunulmamalıdır.
- Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
- Balkonlara çıkılmamalıdır.
- Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
- Asansörler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
- Kibrit veya çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
- Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenmeli, baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
- İş aletlerinin bulunduğu mutfak, imalathane, laboratuvar gibi yerlerde; ocak, fırın ve benzeri cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
- Sarsıntı geçtikten sonra doğal gaz, elektrik ve su vanaları kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
- Diğer güvenlik önlemleri uygulandıktan sonra, gerekli eşya ve malzemeler alınarak bina, daha önceden tespit edilmiş yoldan derhal terk edilerek toplanma bölgesine gidilmelidir.
- Okulda, sınıfta ya da büroda isek sağlam sıra ve masaların altında veya yanında; koridorda isek duvarın yanında hayat üçgeni oluşturacak biçimde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi yapılarak baş ve boyun korunmalıdır.
- Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır."