Balıkesir Sındırgı'da deprem!

Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre sarsıntının yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Antalya'da deprem!Antalya'da deprem!

DEPREM ANINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ ?

AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre deprem anında yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

