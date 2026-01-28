Antalya'da deprem!

Antalya Döşemealtı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.43’te merkez üssü Döşemealtı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 9.63 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Antalya'da meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

DEPREM ANINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ ?

AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre deprem anında yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgiler yer alıyor: