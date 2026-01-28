3.7'lik deprem sonrası korkutan uyarı: 6.6'lık depreme hazır olun

Dün gece saat 23.15'te Trabzon açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 28 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Depremin ardından valilik tarafından yapılan açıklama ile olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.

Trabzon'da deprem!

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ'TAN KRİTİK UYARILAR

Trabzon açıklarında meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından kritik açıklamaları ardı arkasına yaptı. Karadeniz'in bir deprem kaynağı olduğunu kaydeden Bektaş, depremin sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsünün oldukça etkin olduğunu söyledi.

"Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fay Sisteminde, doğu-batı doğrultulu segment üzerinde gelişti. Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuç: Karadeniz bir deprem kaynağıdır."

6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME HAZIR OLMALI"

AFAD verilerine göre Karadeniz sahil kesiminin 6.6 büyüklüğünde bir depreme hazır olması gerektiğini kaydeden Bektaş, kumsal alanlarda bu değerin daha da büyüyebileceğini ifade etti:

"AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları,dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır."

TRABZON VE RİZE'YE NET MESAJ

Bektaş, Trabzon açıklarındaki depremin insanlara o fayın canlı ve aktif olduğunu, güvenli şehir yanılgısının bittiği mesajını verdiğini ve sarsıntının küçük olmasına rağmen verdiği mesajın hayati olduğunu vurguladı:

TRABZON-RİZE'YE NET MESAJ Trabzon açıklarındaki deprem bize şunu söylüyor:

1-Karadeniz Fayı canlı ve aktif.

2- 'Güvenli şehir' yanılgısı bitti.

3- Dolgu zeminler, yapı stoğu ve heyelanlı yerleşim alanları en büyük riskimiz.

Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati! TRABZON AÇIKLARINDANDA Aletsel dönemde kayıt edilen depremlerin yeri ve büyüklüklerini gösteren harita. Depremler küçük ve orta büyüklüktedir. Tarihsel deprem büyüklüğü ve tekrarlanma aralıkları hakkında bilgimiz yoktur. Fay hızı birkaç mm/yıl dır.

"TRABZON'DA DEPREM OLMAZ DEVRİ KAPANDI"

Bektaş 'Trabzon'da deprem olmaz' devrinin kapandığını belirtip belediye başkanına seslendi:

"Sn . BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ Deprem Mikro-bölgeleme çalışmaları hızlanmalı.

Kentsel dönüşüm kağıt üzerinde kalmamalı.

Yönetmelik gereği Deprem Dirençli Trabzon için hemen şimdi.

Neden?

Trabzon’da 'deprem olmaz' devri kapandı, gerçeklerle yüzleşme vakti!"

"KARADAKİ SARISINTIYI KATLAYABİLİR"

Bektaş açıklamalarının sonunda durumu "Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü; sahil- heyelan- dolgu kesimleri Trabzon'un en prestijli ama zemin açısından en "hareketli" bölgeleridir. " diyerek özetledi ve şunları dedi: