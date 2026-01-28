Trabzon'da deprem!

Trabzon'da deprem!
Yayınlanma:
Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Trabzon'un Karadeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde depremSındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.15’te Trabzon’un Karadeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 28 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Trabzon Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz (AFAD) başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tarafından saha tarama ve inceleme çalışmaları süratle gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Türkiye
Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasında olduğu 7 çocuğunun annesini vahşice katletti
Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasında olduğu 7 çocuğunun annesini vahşice katletti
Bursa'da korkutan bina yangını: Çatısı alev aldı
Bursa'da korkutan bina yangını: Çatısı alev aldı
Motosikletiyle tek teker yapan sürücüye ceza yağdı: Ehliyetine el konuldu
Motosikletiyle tek teker yapan sürücüye ceza yağdı: Ehliyetine el konuldu