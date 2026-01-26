Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 3,47'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 3.47'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

YAKLAŞIK 15 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

AFAD'ın internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinde yer alan bilgilere göre 4,4 büyüklüğündeki deprem 14.78 kilometre derinliğine yaşandı.

DETAYLAR AFAD TARAFINDAN AÇIKLANDI

AFAD'ın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada deprem hakkında şu bilgiler verildi:

"Büyüklük: 4.4 (Mw)

Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 2026-01-26 Saat:03:47:20

TSİ Enlem: 39.155 N

Boylam: 28.31083 E

Derinlik: 14.78 km"

Bugün saat 3.47'de meydana gelen deprem, son dönemde defalarca bu durumla gündeme gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremlerin sonuncusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

