Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 3.47'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
YAKLAŞIK 15 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
AFAD'ın internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinde yer alan bilgilere göre 4,4 büyüklüğündeki deprem 14.78 kilometre derinliğine yaşandı.
DETAYLAR AFAD TARAFINDAN AÇIKLANDI
AFAD'ın resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada deprem hakkında şu bilgiler verildi:
"Büyüklük: 4.4 (Mw)
Yer: Sındırgı (Balıkesir)
Tarih: 2026-01-26 Saat:03:47:20
TSİ Enlem: 39.155 N
Boylam: 28.31083 E
Derinlik: 14.78 km"
Son Dakika | Sındırgı'da bir deprem daha! Geceleyin yürekleri ağza getirmişti
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 26, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-26
Saat:03:47:20 TSİ
Enlem:39.155 N
Boylam:28.31083 E
Derinlik:14.78 km
Detay:https://t.co/teSoRbOjUw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bugün saat 3.47'de meydana gelen deprem, son dönemde defalarca bu durumla gündeme gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremlerin sonuncusu oldu.