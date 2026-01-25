Sındırgı yine sallandı

Sındırgı yine sallandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.29'da 3,9 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15.03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Son Dakika | Sındırgı'da bir deprem daha! Geceleyin yürekleri ağza getirmiştiSon Dakika | Sındırgı'da bir deprem daha! Geceleyin yürekleri ağza getirmişti

Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

KANDİLLİ DE 3.9 DEDİ

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 12.6 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:

Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.

Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.

Acil durum çantası hazırlayın: Su, dayanıklı gıda, ilk yardım malzemeleri, fener, pil, düdük, powerbank, battaniye ve kişisel ilaçları içeren bir çanta hazır bulundurun.

Toplanma alanlarını öğrenin: Evinize ve iş yerinize en yakın deprem toplanma alanlarını önceden belirleyin.

Aile afet planı yapın: Deprem anında ve sonrasında aile bireylerinin nasıl ve nerede buluşacağını kararlaştırın.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Türkiye
Hakan Fidan Nijeryalı mevkidaşı ile bir araya gelecek
Hakan Fidan Nijeryalı mevkidaşı ile bir araya gelecek
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Alkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandı
Alkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandı