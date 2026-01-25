Sındırgı yine sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 15.03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-25
Saat:12:29:36 TSİ
Enlem:39.1625 N
Boylam:28.31694 E
Derinlik:15.03 km
Detay:https://t.co/uvoW2c0CZg@afadbaskanlik
KANDİLLİ DE 3.9 DEDİ
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 12.6 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 25, 2026
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/Ef0ju0I71J
25.01.2026, 12:29:36 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 12.6 km#Kandilli
DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?
Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:
Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.
Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.
Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.
Acil durum çantası hazırlayın: Su, dayanıklı gıda, ilk yardım malzemeleri, fener, pil, düdük, powerbank, battaniye ve kişisel ilaçları içeren bir çanta hazır bulundurun.
Toplanma alanlarını öğrenin: Evinize ve iş yerinize en yakın deprem toplanma alanlarını önceden belirleyin.
Aile afet planı yapın: Deprem anında ve sonrasında aile bireylerinin nasıl ve nerede buluşacağını kararlaştırın.