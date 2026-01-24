Son Dakika | Sındırgı'da bir deprem daha! Geceleyin yürekleri ağza getirmişti

Yayınlanma:
Son dakika... Dün gece saatlerinde İstanbul'da da hissedilen Balıkesir Sındırgı'daki 5.2'lik depremin ardından ilçede 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

5.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedilmişti. Sındırgı’da gece saatlerinde art arda 3.6, 3.5 ve 4.0 büyüklüğünde depremler de meydana gelmişti.

Bugünkü deprem, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından 4.1 büyüklüğünde ölçüldü.

Depremin yarattığı tablo Ahmet Ercan'ı da şaşırttı: Gerginlik oraya kayıyorDepremin yarattığı tablo Ahmet Ercan'ı da şaşırttı: Gerginlik oraya kayıyor

AFAD, Sındırgı ilçesindeki bugünkü depremin derinliğini 10.73 kilometre olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi, 9.6 kilometre olarak ölçtü.

ERCAN: ŞAŞIRTICI DERECEDE GERGİN

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı’da art arda gelen sarsıntıları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yorumlamıştı. Ahmet Ercan, 5.1 büyüklüğündeki depremin “Sındırgı’da süren deprem kasırgasının ürettiği bir artçı” olduğunu belirtmişti.

Yer kabuğundaki durumu “şaşırtıcı derecede gergin” sözleriyle tanımlayan Ercan, bölgedeki sismik hareketliliğin beklenenden farklı bir tablo ortaya koyduğunu vurgulayarak, yer kabuğundaki gerilimin yön değiştirdiğine dikkat çekmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

