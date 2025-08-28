Koçkale'de dehşet! Feci çarpışmada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı

Koçkale'de dehşet! Feci çarpışmada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4’ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Elazığ'da Bingöl Karayolu’nda akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

elazigda-hafif-ticari-arac-ile-otomobil-884696-262865.jpg

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE ARAÇLAR SAVRULDU

Akşam saatlerinde Elazığ Bingöl karayolu Koçkale mevkisinde meydana gelen kazada, Z.P.'nin kullandığı 02 KV 533 plakalı otomobil ile M.Ö.'nün yönetiminde bulunan 23 FC 234 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde yoldan çıkaran yol kenarında bulunan araziye savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

elazigda-hafif-ticari-arac-ile-otomobil-884697-262865.jpg

9 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde 9 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

elazigda-hafif-ticari-arac-ile-otomobil-884695-262865.jpg

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

