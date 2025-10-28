Kız öğrencileri taciz edip esnafa bıçak çekmişti: 18 yaşındaki genç tutuklandı!

Düzce'de lise öğrencisi iki kıza sözlü tacizde bulunan ve kendisini uyaran esnafa bıçak çeken Seyit A. (18), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Düzce kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde meydana gelen olayda, lise öğrencisi iki kıza sözlü tacizde bulunan bir kişi, kendisini uyaran esnafa bıçak çekmesinin ardından tutuklandı.

Olay, önceki gün Millet Bahçesi’nde yaşandı. Seyit A. (18) isimli şüphelinin lise öğrencisi iki kıza sözlü tacizde bulunması üzerine, durumu fark eden bir esnaf müdahale ederek Seyit A.'yı uyardı. Uyarıya sinirlenen Seyit A., bu kez kendisini uyaran esnafa bıçak çekti.

Polis merkezindeki taciz cinayetinde 2 şüpheli tutuklandıPolis merkezindeki taciz cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çevre esnafı ve vatandaşların hızla müdahale etmesiyle Seyit A. etkisiz hale getirildi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Seyit A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Seyit A.'nın, yapılan incelemede çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

