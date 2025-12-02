Kırşehir'de narkotik operasyonu: 9 gözaltı, 1 tutuklama

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, önceden belirlenen 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Emniyet güçlerinin şüphelilerin ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda, suça konu olan maddeler de ortaya çıkarıldı. Operasyon neticesinde; satışa hazır halde değişik miktarlarda sentetik hap, esrar ve sentetik kannabinoid maddeleri ele geçirildi ve emniyet tarafından maddelere el konuldu.

BİR ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.A., üzerine atılı suçlamalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakim karşısına çıkan diğer 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.