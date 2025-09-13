Kırklareli Valisi Uğur Turhan Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı: Sözleri tepki çekti

Kırklareli Valisi Uğur Turhan, açılış konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söyleriyle gündem oldu. Vali Turhan, Erdoğan'a olan minnetini, “Bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan. Onun atadığı bir valiyim ben" sözleriyle büyük bir coşkuyla haykırdı.

Kırklareli Valisi Uğur Turhan, bu yıl 115’incisi düzenlenen Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia (Pavli) Panayırı’nın açılış törenine katıldı.

Turhan’ın törendeki coşkulu tavırları ve yaptığı konuşma dikkat çekti.

“BİZİM BİR LİDERİMİZ VAR”

Geçen yıl Cumhurbaşkanı kararıyla Kırklareli’ne atanan Turhan, konuşmasında, “Bizim liderimiz var. Liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Onun atadığı bir valiyim. Her birinizi seviyorum; Allah aşkına seviyorum, Muhammed aşkına seviyorum. Sevildiğimi de biliyorum. Çünkü sevgi gösterilmek ister, Mevlana’nın dediği gibi ete kemiğe bürünmek ister; eylemde olmalı, söylemde kalmamalı. O itibarla önce Allah’a sonra bize emanetsiniz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Vali Turhan ayrıca, 1910 yılında II. Abdülhamid’in fermanıyla kurulan panayırın tarihine de değinerek, “Cennet mekân Sultan II. Abdülhamid Han hazretlerinin fermanıyla, hutbesiyle ve ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek imzaladığı muhteşem bir değer burası” dedi.

Söz konusu video, sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Vali Turhan'ın coşkusunu 'abartılı' bulurken, bazı kullanıcılar ise söz konusu davranışın bir valiye yakışmadığını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

