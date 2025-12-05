Kırıkkale'de dehşet! Uzman çavuş bacanağını öldürüp intihar etti

Kırıkkale'de dehşet! Uzman çavuş bacanağını öldürüp intihar etti
Yayınlanma:
Kırıkkale'de, Tekirdağ'da uzman çavuş olarak görev yapan bir kişi, tartıştığı bacanağını öldürdükten sonra intihar etti. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de, görevli bir askeri personelin karıştığı trajik bir olay yaşandı. Tekirdağ'da uzman çavuş olarak görev yapan 39 yaşındaki M.Y., Kaletepe Mahallesi'nde tartıştığı 47 yaşındaki bacanağı H.A.'yı silahla vurduktan sonra intihar etti.

UZMAN ÇAVUŞ, YILLIK İZNİNDEYKEN BACAĞINI ÖLDÜRDÜ

Olay, aralarında aile içi sorunlar nedeniyle husumet bulunan iki akraba arasında çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, yıllık iznini kullanmakta olan uzman çavuş M.Y., bacanağı H.A.'yı silahla yaraladı ve ardından intihar etti.

Uzman çavuşu öldürdü, polislerle çatıştı; dehşet anlarının detayları ortaya çıktıUzman çavuşu öldürdü, polislerle çatıştı; dehşet anlarının detayları ortaya çıktı

İKİ KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonuçsuz kaldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan H.A. tüm tedavilere rağmen kurtarılamazken, M.Y. de olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bacanağı tarafından öldürülen uzman çavuş sosyal medya yayıncısı çıktı: Yüz binler takip ediyorduBacanağı tarafından öldürülen uzman çavuş sosyal medya yayıncısı çıktı: Yüz binler takip ediyordu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İki kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın sebebi ve tüm detayları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Türkiye
İzmir’de mantar toplamaya giden kişi kayboldu: Her yerde aranıyor
İzmir’de mantar toplamaya giden kişi kayboldu: Her yerde aranıyor
Türkiye’de Michelin yıldızı kazanan restoranlar açıklandı
Türkiye’de Michelin yıldızı kazanan restoranlar açıklandı