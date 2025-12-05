Kırıkkale'de dehşet! Uzman çavuş bacanağını öldürüp intihar etti

Kırıkkale'de, görevli bir askeri personelin karıştığı trajik bir olay yaşandı. Tekirdağ'da uzman çavuş olarak görev yapan 39 yaşındaki M.Y., Kaletepe Mahallesi'nde tartıştığı 47 yaşındaki bacanağı H.A.'yı silahla vurduktan sonra intihar etti.

UZMAN ÇAVUŞ, YILLIK İZNİNDEYKEN BACAĞINI ÖLDÜRDÜ

Olay, aralarında aile içi sorunlar nedeniyle husumet bulunan iki akraba arasında çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, yıllık iznini kullanmakta olan uzman çavuş M.Y., bacanağı H.A.'yı silahla yaraladı ve ardından intihar etti.

Uzman çavuşu öldürdü, polislerle çatıştı; dehşet anlarının detayları ortaya çıktı

İKİ KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonuçsuz kaldı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan H.A. tüm tedavilere rağmen kurtarılamazken, M.Y. de olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bacanağı tarafından öldürülen uzman çavuş sosyal medya yayıncısı çıktı: Yüz binler takip ediyordu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İki kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın sebebi ve tüm detayları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.