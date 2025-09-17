Bacanağı tarafından öldürülen uzman çavuş sosyal medya yayıncısı çıktı: Yüz binler takip ediyordu
Ankara'nın Sincan ilçesinde 36 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt, aracındayken bacanağı Uğur Balkoca tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Bugün son yolculuğuna uğurlanan Bozkurt'un sosyal medya yayıncısı olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan Uğur Balkoca, olayın ardından 500 metre ilerleyip aynı silahla intihar etti.
UZMAN ÇAVUŞ BACANAĞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Ankara'da jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Emre Bozkurt, dün saat 06.30 sıralarında Sincan 29 Ekim Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada, bacanağı Uğur Balkoca tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Balkoca da olay yerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla yaşamına son verdi. Emre Bozkurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bozkurt'un Sincan Cimşit Mezarlığı Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine; ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda askeri personel katıldı.
Babası Ahmet Bozkurt cenaze namazında güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazının ardından Bozkurt'un Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında taşındı.
Evli ve 2 çocuk babası Emre Bozkurt'un naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi.
YÜZ BİNLER TAKİP EDİYORDU
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt sosyal medya üzerinden oyun yayıncılığı yapıyormuş.
Bugün son yolculuğuna uğurlanan Bozkurt'un YouTube'da 945 binden fazla takipçisi olduğu görüldü.
Kaynak:DHA