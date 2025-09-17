Bacanağı tarafından öldürülen uzman çavuş sosyal medya yayıncısı çıktı: Yüz binler takip ediyordu

Ankara'da bacanağı Uğur Balkoca tarafından aracında öldürülen Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt'un sosyal medya yayıncısı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden oyun yayıncılığı yapan Bozkurt'u yüz binlerce kişi takip ediyormuş.