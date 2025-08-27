Kimsesiz hasta yaşlı kadın yıkılacak apartmanda tek başına kaldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Dudu Zan, 10 yıl önce eşi ve hasta oğluyla bodrum kattaki bir eve taşındı.

Temizlik işlerine giderek geçimini sağlayan Zan, önce eşini ardından oğlunu kaybetti. Hastalıklarla boğuşan yaşlı kadın, bacaklarındaki rahatsızlık yüzünden artık çalışamıyor. 8 bin liralık kirasını ise hayırseverlerin desteğiyle ödeyebildi.

Geçtiğimiz haftalarda ev sahibinden haber alan Zan, binanın kentsel dönüşüme gireceğini ve evi boşaltması gerektiğini öğrendi.

Ancak bütçesine uygun ev bulamadı. Diğer dairelerin boşalmasıyla kapı ve pencereler söküldü, binada tek başına kalan Zan yardım bekliyor.

Yaşadığı çaresizliği dile getiren Zan, şunları ifade etti:

“Daha önce evlere ve binalara temizliğe gidiyordum. Ancak hastalığımdan dolayı bacaklarım tutmuyor ve gidemiyorum. Oturduğum binayı yıkıma verdiler. Ben de ev bulamadım, bütçem yetmiyor. Binada benden başka kimse kalmadı. Ev tutacak durumum yok. Mecburen beni çıkaracaklar. Gidecek hiç kimsem yok. Başımı sokabileceğim bir ev için yardım istiyorum”

Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, Zan için destek çağrısında bulundu. Mert, şöyle konuştu: