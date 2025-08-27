Kimsesiz hasta yaşlı kadın yıkılacak apartmanda tek başına kaldı

Yayınlanma:
Antalya’da 65 yaşındaki Dudu Zan, eşi ve oğlunu kaybettikten sonra tek başına kaldı. Hastalıkları nedeniyle çalışamayan Zan, hayırseverlerin yardımıyla kirasını ödeyebildi. Ancak oturduğu ev kentsel dönüşüme giriyor. “Ev tutacak durumum yok” diyen Zan, boş binada tek başına yaşıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Dudu Zan, 10 yıl önce eşi ve hasta oğluyla bodrum kattaki bir eve taşındı.

Temizlik işlerine giderek geçimini sağlayan Zan, önce eşini ardından oğlunu kaybetti. Hastalıklarla boğuşan yaşlı kadın, bacaklarındaki rahatsızlık yüzünden artık çalışamıyor. 8 bin liralık kirasını ise hayırseverlerin desteğiyle ödeyebildi.

yikilacak-binada-bir-basina-kaldi-883169-262371.jpg

yikilacak-binada-bir-basina-kaldi-883169-262371.jpg

Geçtiğimiz haftalarda ev sahibinden haber alan Zan, binanın kentsel dönüşüme gireceğini ve evi boşaltması gerektiğini öğrendi.

yikilacak-binada-bir-basina-kaldi-883170-262371.jpg

Ancak bütçesine uygun ev bulamadı. Diğer dairelerin boşalmasıyla kapı ve pencereler söküldü, binada tek başına kalan Zan yardım bekliyor.

yikilacak-binada-bir-basina-kaldi-883171-262371.jpg

Yaşadığı çaresizliği dile getiren Zan, şunları ifade etti:

yikilacak-binada-bir-basina-kaldi-883172-262371.jpg

“Daha önce evlere ve binalara temizliğe gidiyordum. Ancak hastalığımdan dolayı bacaklarım tutmuyor ve gidemiyorum. Oturduğum binayı yıkıma verdiler. Ben de ev bulamadım, bütçem yetmiyor. Binada benden başka kimse kalmadı. Ev tutacak durumum yok. Mecburen beni çıkaracaklar. Gidecek hiç kimsem yok. Başımı sokabileceğim bir ev için yardım istiyorum”

yikilacak-binada-bir-basina-kaldi-883173-262371.jpg

Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, Zan için destek çağrısında bulundu. Mert, şöyle konuştu:

yikilacak-binada-bir-basina-kaldi-883173-262371.jpg

yikilacak-binada-bir-basina-kaldi-883173-262371.jpg

yikilacak-binada-bir-basina-kaldi-883174-262371.jpg

"Dudu teyze ve ailesiyle 10 yıl önce evleri yandığında tanışmıştık. Biz de kendilerine destek oluruz. Rahmetli eşi, hastaydı. Dudu teyze, temizliğe giderek evin geçimini sağlamaya çalışıyordu. Maalesef eşi ve oğlunu kaybetti. Şu an kimsesi kalmadı ve oturduğu ev, kentsel dönüşüme gireceği için yıkılacak. Kendisini buradan çıkaracaklar. Biz de hayırseverlerden kendisine yeni bir düzen kurma konusunda, yüküne omuz vermek adına destek bekliyoruz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

