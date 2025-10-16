Kilolarca uyuşturucuyu rahle şeklinde saklamışlar!

Uyuşturucu tacirleri, yakalanmamak için satmaya hazırlandıkları uyuşturucuları çeşitli yöntemlerle gizlemeye çalışıyor. Alışılmış olan yöntemlerden bir tanesi de uyuşturucuyu peçeteye emdirme yöntemi. Ancak her geçen gün uyuşturucu tacirleri, uyuşturucuları saklamak için yeni yöntemler geliştiriyor.

Polis şüphelenip durdurdu: Araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!

RAHLE GÖRÜNÜMÜ VERDİLER

Ereğli ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri istihbarat çalışması sonucu G.A.’nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. G.A.’ya yönelik operasyonda, rahleye kamufle edilmiş 7 kilo 350 gram metanfetamin ele geçirildi.

SEMAZEN FİGÜRÜ DİKKAT ÇEKTİ

Rahle görünümündeki metamfetamin kalıpları üzerindeki semazen figürü dikkat çekti. Operasyonda ayrıca 1 tabanca ve mühimmat da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.