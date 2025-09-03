Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan planı ortaya çıktı! Kapalı kapılar arkasında konuşulanları yazdılar

CHP İstanbul'a kayyum atayan mahkeme kararının ardından 15 Eylül'de görülecek Kurultay Davası'ndan çıkacak karar beklenmeye geçilirken Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan planı ortaya çıktı! Kapalı kapılar arkasında konuşulanları yazdılar...

CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden alarak Gürsel Tekin'in kayyum olarak atayan mahkeme kararının ardından gözler 15 Eylül'de görülecek Kurultay Davası'na çevrildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "İstanbul ve Ankara'da davalar var. İki dava da birbirini etkileyecek düzeyde" sözleri ise mutlak butlan tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son gelişmelerin ardından atacağı adım merak konusu oldu.

KAPALI KAPILAR ARKASINDA KONUŞULANLARI YAZDILAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritasını ortaya koyan kulis bilgilerini DW Türkçe paylaştı. Buna göre; mahkemenin 15 Eylül'de 'mutlak butlan' kararı vermesi halinde Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olma görevini kabul edecek.

Karar sonrası yaşanabilecek kaosun birkaç hafta içerisinde yatışacağını düşünen Kılıçdaroğlu, 'CHP'nin bölünmesini engelleme' görevini üstleneceğini belirtiyor.

Göreve başlamasının ardından mevcut CHP yönetiminden gelebilecek 'erken kurultay' çağrıları ise Kılıçdaroğlu tarafından reddedilecek.

Kılıçdaroğlu, mevcut delege yapısının iradesinin sakatlandığını öne sürerek mahallelerden başlayarak kurultaya kadar tüm delegelerin yeniden seçileceği bir süreç başlatacak.

Söz konusu kurultaya hazırlık sürecinin ise en az 1 yıl sürmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

