Kıbrıs Gazisi'nin başına gelmeyen kalmadı! Hayatta bir tek oğlu vardı onu da katlettiler

Aksaray’da iki çocuk babası, emekli Jeoloji Mühendisi Tekin Atılgan’dan 17 Ağustos’ta haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Atılgan’ın otomobili terk edilmiş bulundu. İncelemelerde, çalıştığı dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesine gittiği belirlendi.

Polis, Altunhisar yakınlarında yol kenarına bırakılmış dondurma dolabında Atılgan’ın cansız bedenini buldu.

KAN DONDURAN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında fabrikanın müdürü 29 yaşındaki Yaşar Can Kahya gözaltına alındı. Kahya ifadesinde, 20 Ağustos’ta Atılgan ile tartıştıklarını, kavga sırasında tabancayla vurduğunu söyledi. Cesedi dolaba koyup dondurmayla kapattığını, ertesi gün çalışanlarına dolabı araca yüklettirerek Altunhisar’da yol kenarına bırakıp ateşe verdiğini anlattı. Cesedin dondurmalar sayesinde zarar görmediği belirlendi.

Kayseri’de yakalanan Kahya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ACILI BABADAN ÇARPICI SÖZLER! CİNAYETİN DETAYLARINI ANLATTI

Sabah'ın haberine göre; Tekin Atılgan’ın babası, Kıbrıs Gazisi Veysi Atılgan, oğlunun hayat hikâyesini ve cinayetin detaylarını anlattı. Oğlunun başarılı bir mühendis olduğunu vurgulayan baba Atılgan, şu ifadeleri kullandı:

"Katil firma sahibinin oğlu. Oğluma 8 kurşun sıkarak katletti. Oğlum işten ayrılmak istediğini söylemesine rağmen firma sahibinin ısrarı üzerine çalışmaya devam etti. En son işten ayrılmaya gittiği gün oğlum istifasını vermek istemiş. 'Ben buradan ekmek yiyorum, senin hırsızlıklarına göz yumamam' demiş. Yaşar Can olayın olduğu akşam 19.00 sıralarında oğlumu iş yerine çağırmış. Orada oğlumu katletmiş. Oğlumun cesedini buzdolabının içine koyup üzerini dondurmalarla kaplamış."

Acılı baba, katilin olaydan sonra oğlunun aracını gizlemek için dolaştırdığını da aktararak şunları ekledi:

"Niğde'den acil dondurma istediler, bana yardım edin şu dondurma dolabını araca yükleyelim' diyerek esnaflardan yardım istemiş. Esnafların yardımıyla dondurma dolabını arabaya yüklemiş. Sonra da Niğde Altunhisar taraflarında boş araziye oğlumun cansız bedenini atmış."

Veysi Atılgan, davanın takipçisi olacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu saatten sonra hukuki süreç devreye girecek. Adaletin en ağır şekilde bu caniye ceza vereceğine inanıyorum. Sonuna kadar oğlumun yasal tüm haklarını savunacağız. Bu davadan asla vazgeçmeyeceğim. Kanunlar çerçevesinde mücadelemizi devam ettireceğiz."

BAŞINA GELMEYEN KALMAMIŞ...

Acılı baba ayrıca, 1988’de trafik kazasında bir oğlunu, 2015’te eşini ve kız kardeşini kaybettiğini, şimdi de Tekin Atılgan’ın vahşice öldürüldüğünü dile getirdi.