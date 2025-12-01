Kepçenin çarptığı yaşlı adam feci şekilde can verdi
Kars'ın Kağızman ilçesinde yol çalışması sırasında geri manevra yapan kepçenin çarptığı Hasan Kan, yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı.
70 YAŞINDAKİ ADAM KEPÇE ÇARPMASI SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ
Şahindere Mahallesi Ali Atman Caddesi'nde ilçe belediyesine ait kepçeyle yol çalışması yapan operatör M.K., geri manevra yaptığı esnada karşıya geçmeye çalışan Hasan Kan'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 70 yaşındaki adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ekmek almaya gidiyordu... Geri gelen kepçeden kaçamadı
OPERATÖR GÖZALTINDA
Operatör ,polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için Kars Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak:AA