Ekmek almaya gidiyordu... Geri gelen kepçeden kaçamadı

Ekmek almaya gidiyordu... Geri gelen kepçeden kaçamadı
Yayınlanma:
Antalya'da ekmek almak için evden çıkan 84 yaşındaki Okan Işık, caddede kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti. O kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'da ekmek almak için evden çıkan 84 yaşındaki Okan Işık, caddede kepçenin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü'ne taşeron hizmeti veren şirkete ait kepçe ile altyapı çalışmaları yapılırken, ekmek almak için evden çıkan Okan Işık yolun karşısına geçmek istedi.

ekmek-almak-icin-cikmisti-kepcenin-alti-1031825-306168.jpg

KEPÇENİN ALTINDA KALDI FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kepçe operatörü Erkan G.'nin (37) geri manevra yaptığı sırada, Işık kepçenin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Işık'ın oğlu, babasının cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.ekmek-almak-icin-cikmisti-kepcenin-alti-1031826-306168.jpg​​​​​​​

GERİ DÖNÜP TESLİM OLDU

Kazanın ardından tepkilerden dolayı uzaklaşan kepçe operatörü Erkan G., kısa süre sonra geri dönerek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Erkan G., polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 84 yaşındaki Işık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu esnada evinin balkonunda caddedeki olayı fark eden Okan Işık'ın eşi, oğlunun ağladığını görünce hayatını kaybeden kişinin eşi olduğunu öğrenerek gözyaşlarına boğuldu.ekmek-almak-icin-cikmisti-kepcenin-alti-1031827-306168.jpg​​​​​​​

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Okan Işık'ın kaldırımda yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek için kepçenin geçmesini beklediği, kepçenin mucuru döktükten sonra geri manevra yapması sonucu Işık'ı altına aldığı görüntülere yansıdı. Çarpmanın ardından kepçe operatörü ve çevredekilerin yardıma koşması da görüntülerde yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
Tuzla'da tersanede yangın
Tuzla'da tersanede yangın