Fatih'te facianın eşiği: Ağaçları söküp çalılıklara daldı

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan diğer 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

OTOMOBİL ANCAK ÇALILIKLARA GİREREK DURABİLDİ

Kaza, saat 03.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy istikametine doğru seyir halinde olan B.U. (23) idaresindeki 34 HUU 922 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Hızla kaldırıma çarpan araç, taklalar atıp bir trafik levhasını ve bir ağacı yerinden söktükten sonra parka savruldu.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ KAZADA YARA ALMADAN KURTULDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı güvenlik amaçlı incelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. (DHA)