Keçiören genelinde su kesintisi! Ankara Büyükşehir'den açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle ilçede plansız su kesintisi yaşandığını duyurdu. Ekiplerin arızaya müdahale ettiği belirtilirken, çalışmaların gece saatlerine kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABB'den yapılan açıklamada, ekipler arızaya müdahale ederken onarım çalışmalarının gece saatlerinde tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Ayvalı Mahallesi 209. Sokak’ta bulunan 1000’lik çelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Keçiören genelinde plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz arızaya müdahale etmekte olup, çalışmaların bu gece tamamlanması öngörülmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

