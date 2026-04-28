Keçiören genelinde su kesintisi! Ankara Büyükşehir'den açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesindeki arıza nedeniyle ilçe genelinde plansız su kesintisi yaşandığını ve çalışmaların gece saatlerinde tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

ASKİ açıkladı: Keçiören genelinde arıza nedeniyle sular kesildi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ABB'den yapılan açıklamada, ekipler arızaya müdahale ederken onarım çalışmalarının gece saatlerinde tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Ayvalı Mahallesi 209. Sokak’ta bulunan 1000’lik çelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Keçiören genelinde plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz arızaya müdahale etmekte olup, çalışmaların bu gece tamamlanması öngörülmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."