Kazada ölen astsubay toprağa verildi

Yayınlanma:
Van'da görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Kapçı (34), tatil için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kapçı'nın cenazesi, memleketi Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kaza, önceki gün saat 01.00 sıralarında Girne-Güzelyurt kara yolunda meydana geldi. Astsubay Üstçavuş Hasan Kapçı yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Hasan Kapçı hayatını kaybetti. Kendisi gibi astsubay olan Merve Kapçı ile evli Hasan Kapçı’nın cenazesi, dün memleketi Muğla’nın Datça ilçesine getirildi.

Hasan Kapçı için bugün İskele Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Ardından Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri tören düzenlendi.

Törene Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Garnizon Komutanı Hava Binbaşı Ersan Şimşek, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuz Kapusuz, Emniyet Müdürü Gökhan Madendere, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, askeri personel, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Hasan Kapçı, Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Vali Yardımcısı Cevheroğlu, Kapçı'nın tabutunun üzerindeki Türk bayrağını anne ve babasına teslim etti.

