Kayyumun yönettiği Şişli'yi çöp götürüyor: Vebalini kim ödeyecek?

Şişli'de kayyum yönetiminin ardından emekçilerin işten çıkarılması nedeniyle çöplerin toplanmasında aksaklık yaşanıyor. Tutuklu Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'den hem vatandaşlar hem de sendika yöneticisi şikayetçi.

DİSK Genel-İş 3. Şube Başkanı Zeynel Yiğit, "Kayyum halkı da işçiyi de cezalandırıyor, halk sağlığını hiçe sayıyor" şeklinde duruma tepki göstererek "Vebalini kim ödeyecek?" dedi.

ŞİŞLİ'Yİ ÇÖP GÖTÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye bürokratlarını hedef alan 19 Mart operasyonlarında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 'kent uzlaşısı' soruşturmasından tutuklandı, yerine ise Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla ilçeye kayyum atanması belediye hizmetlerinde gözle görülür aksaklıklar oluşturdu.

Kayyum yönetimindeki Şişli Belediye Başkanlığı

VATANDAŞLAR KAYYUMDAN ŞİKAYETÇİ

Belediye işçileri, haklarının gasp edildiğini ve ağır çalışma koşullarına mahkum edildiklerini belirtirken, yurttaşlar da sokakların çöp yığınlarıyla dolduğunu ve yaşam koşullarının giderek zorlaştığını dile getirdi.

Bir yurttaş Şişli'nin eskiden daha temiz olduğunu belirterek "Çöpler eskiden bazen günde iki defa alınıyordu. Kayyum atandıktan sonra çöpler birikmeye başladı. Eskisi gibi toplanmıyor. Biriktiğine göre demek ki artık sık sık alınmıyor." dedi.

"TOPLU SÖZLEŞMEMİZE SALDIRI VAR"

İşçilerin haftada 40 saat çalıştığını belirten DİSK Genel-İş 3. Şube Başkanı ve eski belediye temizlik işçisi Zeynel Yiğit, Şişli’de yaşanan çöp sorununu şöyle anlattı:

"Sayın Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan buradayken ya da ondan önceki belediye başkanlarımız döneminde böyle bir çöp sorunuyla karşı karşıya değildik. Haftalık çalışma saatimiz 40 saat, pazartesiden cumaya toplam 40 saat çalışıyoruz. Cumartesi pazar haftalık iznimiz. Burada işçiler çalışmaya çağırılırsa mesai ücreti ödenmek zorunda. Ama kayyum tasarrufu işçinin mesaisinden yapmaya çalışıyor. Toplu sözleşmemize, işçilerin hafta sonlarına saldırı var."

Temizlik hizmetlerinin bu sistemle yürütülmesinin imkansız olduğunu vurgulayaran Yiğit, "Hem personel sayısı yetersiz hem de günde 3-4 milyon insanın kullandığı bir ilçeden bahsediyoruz. Şişli’nin çöpü bu sistemle kaldırılmaz" şeklinde konuştu.

"KAYYUM HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR"

"Kaymakam burada oturuyor mu bilmiyorum, sanmıyorum. Temizlikten sorumlu başkan yardımcısı da müdürler de oturmuyor. Kayyum hem halk sağlığını hem kamu sağlığını tehlikeye atıyor, umurunda değil. Çöpler alınmış alınmamış onun için önemli değil." diyen Yiğit, çalışanların maaşlarının da yatırılmadığını belirterek şunları söyledi:

"Çocuklarımız okuyup sizin gibi kaymakam olmak istiyor ama siz engelliyorsunuz. Çoluk çocuğumuza okul çantası, elbise alamıyoruz. Paramızı yatırın diyoruz. Tasarruf böyle olmaz. Kayyum lüks harcamalara bakacak"

"VEBALİNİ KİM ÖDEYECEK?"

İşçilerin vatandaşın sorunlarını gidermek için çaba sarf ettiğini ancak kayyum yönetiminin buna kulak tıkadığını vurgulayan Yiğit çöpleri poşetleyip kayyuma bırakacaklarını ifade etti.

Yiğit, işçi sayısının azalmasıyla iş yükünün arttığından şöyle bahsetti: