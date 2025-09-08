Kayyumlar halkın ruh sağlığını da tehdit ediyor

Türkiye Psikiyatri Derneği, CHP İstanbul İl Başkanlığında yaşanan sürece ilişkin, "Özellikle Adalet kurumuna duyulan güvenin sarsılması, hukuk normlarında yaratılan belirsizlikler bireylerde kaygı bozuklukları, öfke, umutsuzluğa yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve ardından kayyum atanması ile gelişen olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, demokratik süreçlere yönelik müdahalelerin yalnızca siyasal alanı değil, toplumun ruh sağlığını da olumsuz etkilediğini vurguladı.

Açıklamada, “Özellikle Adalet kurumuna duyulan güvenin sarsılması, hukuk normlarında yaratılan belirsizlikler bireylerde kaygı bozuklukları, öfke, umutsuzluğa yol açabilir. Katılımcı ve özgür siyasal ortamın daraltılması, bireylerin kendi geleceklerine dair söz söyleme hakkını ellerinden almakta, bu da ruhsal sağlığı tehdit eden derin bir çaresizlik ve değersizlik duygusu doğurmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“DERİN KAYGI VE TEPKİYE YOL AÇTI”

Dernek, İstanbul’da bir siyasi partinin il kongresinin iptali ve kayyum süreciyle yaşanan gelişmelerin toplumda “derin bir kaygı ve tepkiye” neden olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Demokratik süreçlerin kesintiye uğraması, yurttaşlarda belirsizlik, güvensizlik ve çaresizlik duygularını artırır. Demokratik alana yönelik müdahaleler, bireysel ruh sağlığını olduğu kadar toplumsal dayanışmayı da tehdit etmektedir.”

“YETKİLİLERE ÇAĞRI”

TPD açıklamasında, toplum ruh sağlığının korunmasının hukuk devleti, adalet ve demokrasi ilkeleriyle mümkün olduğunu vurguladı ve yetkililere şu çağrıda bulundu:

“Yetkilileri, halkın iradesine, demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya; toplumda güven, barış ve umudu güçlendirecek adımlar atmaya davet ediyoruz.”

