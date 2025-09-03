Kayyum kararının bilançosu belli oldu: Milyarlarca dolar!

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiri olarak görevden uzaklaştırılması kararının ekonomik maliyetini değerlendirdi.

Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul İl Kongremize yönelik hukuksuzluk abidesi karar, bu ülkeye 5 milyar dolara mal oldu. 2 günde tam 5 milyar dolar satıldı. Demokrasi olmadan ekonomi ayakta kalmaz! Siz istediğiniz kadar faizi düşürmeye, enflasyonu baskılamaya, doları frenlemeye çalışın… Hukuku, iradeyi ve milletin seçme hakkını yok saydığınız anda, piyasalar da güveni kaybeder.