Kayyum Gürsel Tekin: Bugünden itibaren...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin İstanbul 45 Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tartışmalı bir karar ile görevden alınıp Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak atanmasının tartışmaları dinmek bilmiyor.

'Polis eşliğinde gelmem' demesinin ardından binlerce polisin müdahalesi sonucunda CHP İstanbul İl Binasına giren Gürsel Tekin, yaralanan ve biber gazından etkilenenler kendisine sorulunca 'sorumlusu ben değilim' ifadelerini kullanmıştı.

CHP yönetimi aldığı karar ile Sarıyer'deki il binasının artık Özgür Özel'in çalışma ofisi olduğunu, İstanbul İl Başkanlığı binasının da Bahçelievler'e taşındığını açıklamıştı.

YİNE BİNAYA GELDİ: BUGÜNDEN SONRA...

İstanbul'daki Asliye hukuk mahkemesi tarafından tartışmalı bir şekilde CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyum Gürsel Tekin, CHP tarafından genel başkan Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştürülen, partinin Sarıyer'deki eski il binasına geldi.

Yüzlerce polis tarafından abluka altına alınan eski il başkanlığı binasının girişinde kısa bir açıklamada bulunan kayyum Tekin kısa bir açıklamada bulundu. Kayyum Tekin bina önünde yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sizden ricam şu... Bugünden itibaren biz işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun

GİRDİSİ ÇIKTISI 10 DAKİKA OLDU

Kayyum Tekin'in yüzlerce polis tarafından abluka altına alınan binaya girmesi ile çıkması sadece 10 dakika sürdü.