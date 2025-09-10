Kayyum Gürsel Tekin: Bugünden itibaren...

Yayınlanma:
YSK kararına rağmen mahkemenin tartışmalı kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin bugün yine polis ablukası altındaki binaya geldi. Burada bir açıklamada bulunan kayyum Tekin, "Sizden ricam şu... Bugünden itibaren biz işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" diye konuştu. Gürsel binaya girdikten 10 dakika sonra çıkış yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin İstanbul 45 Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tartışmalı bir karar ile görevden alınıp Gürsel Tekin ve heyetinin kayyum olarak atanmasının tartışmaları dinmek bilmiyor.

'Polis eşliğinde gelmem' demesinin ardından binlerce polisin müdahalesi sonucunda CHP İstanbul İl Binasına giren Gürsel Tekin, yaralanan ve biber gazından etkilenenler kendisine sorulunca 'sorumlusu ben değilim' ifadelerini kullanmıştı.

CHP yönetimi aldığı karar ile Sarıyer'deki il binasının artık Özgür Özel'in çalışma ofisi olduğunu, İstanbul İl Başkanlığı binasının da Bahçelievler'e taşındığını açıklamıştı.

YİNE BİNAYA GELDİ: BUGÜNDEN SONRA...

İstanbul'daki Asliye hukuk mahkemesi tarafından tartışmalı bir şekilde CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyum Gürsel Tekin, CHP tarafından genel başkan Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüştürülen, partinin Sarıyer'deki eski il binasına geldi.

Yüzlerce polis tarafından abluka altına alınan eski il başkanlığı binasının girişinde kısa bir açıklamada bulunan kayyum Tekin kısa bir açıklamada bulundu. Kayyum Tekin bina önünde yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Sizden ricam şu... Bugünden itibaren biz işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun

GİRDİSİ ÇIKTISI 10 DAKİKA OLDU

Kayyum Tekin'in yüzlerce polis tarafından abluka altına alınan binaya girmesi ile çıkması sadece 10 dakika sürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
Eski HDP ilçe başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti
Eski HDP ilçe başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti
Sokağa bırakan yandı: 3 milyon lira ceza kesildi
Sokağa bırakan yandı: 3 milyon lira ceza kesildi
Maliyet hesabı Hatay'ı tehdit ediyor!
Maliyet hesabı Hatay'ı tehdit ediyor!