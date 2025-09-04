Kayyum Gürsel Tekin 'ilke'den bahsetti!

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) yok sayarak tartışmalı bir karara imza attı. Mahkeme, YSK'nın kesinleştirdiği CHP'nin 2023 İstanbul İl Kongresi seçimindeki iddialar gerekçesiyle CHP İstanbul İl yönetimini görevden aldı ve Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ile Erkan Narsap'ı kayyum olarak atadı.

YSK'nın verdiği kararlar Anayasa Mahkemesi tarafından bile bozulamazken alınan karar büyük tartışma yarattı. Birçok hukukçu, bu karar ile birlikte ilk derece mahkemelerinin genel seçimleri bile iptal edebileceğini ifade etti.

CHP'nin tanınan isimlerinden Gürsel Tekin'in kayyumluğu kabul etmesi de büyük tepki çekti.

GÜRSEL TEKİN: ORAYA NASIL GİRECEĞİMİ BİLİYORUM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, parti binasında nöbete geçti. CHP İstanbul İl Teşkilatı, kayyumları parti binasına sokmayacağını duyurdu. Gürsel Tekin'in de ne yapacağı merak konusu olurken, Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Tekin, parti binasına gitme kararı aldı ve pazartesi, 8 Eylül'de binaya gireceğini ifade etti.

Tekin, bugün Hürriyet'e yaptığı açıklamada da, "Ben CHP il binasına hiçbir zaman polisle girmedim, girmem. Baba ocağı hepimizin evi, oraya nasıl gireceğimi biliyorum" dedi.

"TEMEL İLKEMİZ: CHP’NİN TEMEL İLKELERİDİR"

Öte yandan Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları paylaştı: