Kayyum Gürsel Tekin ekip topluyor: İl başkanlığına girmeye çalışacak

CHP 38. İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, il başkanı Özgür Çelik ile birlikte il yönetimi tedbiren görevden alınmıştı. Mahkeme, il yönetimine Gürsel Tekin ve beraberindeki heyeti kayyum olarak atamıştı. Tekin'in, kararın çıktığı günden bir gün önce ise üyelik aidatını ödediği ortaya çıkmıştı.

Kayyumluk görevini kabul ettiğini açıklayan Tekin, CHP'den ihraç edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu da Tekin'den savunma vermesini istemişti.

CHP'LİLER NÖBETE BAŞLADI

Kayyum Gürsel Tekin bugün, pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini açıklamıştı. CHP’liler ise Tekin’i binaya almayacaklarını belirterek nöbete başlamıştı.

KAYYUM GÜRSEL TEKİN DESTEK ARAYIŞINDA

Halk TV’nin edindiği bilgilere göre, pazartesi gününe hazırlık yapan Tekin, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çok sayıda isim ile CHP’nin eski İstanbul il ve ilçe yöneticilerini, 2023 kongrelerinde yarışı kaybeden ilçe başkan adaylarını ve eski bazı milletvekillerini arayarak, pazartesi günü kendisine eşlik etmelerini istedi.

Tekin’in, pazartesi günü bir grup ile il başkanlığı binasına girmeye çalışacağı öğrenildi.