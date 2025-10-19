Kayıp alzheimer hastası için bin kişi arazide

Iğdır'da, dokuz gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Temeş'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları, Valilik talimatıyla genişletilerek büyük bir seferberliğe dönüştü. Daha önce 100'ü aşkın personelle yürütülen çalışmalara, tüm kamu kurumlarının katılımıyla bin kişilik dev bir ekip dahil oldu.

Iğdır'ın Küllük köyünde dokuz gündür haber alınamayan İslam Temeş'in bulunması için yürütülen arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılamadı. Bunun üzerine Iğdır Valisi Ercan Turan, dün 114 kişinin katılımıyla yapılan arama çalışmalarının kapsamının genişletilmesi ve tüm kamu kurumlarının sürece dahil olması için talimat verdi.

Valilik talimatının ardından AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birliklerinin yanı sıra, ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulan ekipler de arama çalışmalarına katıldı. Bu takviyeyle birlikte arama kurtarma ekibindeki personel sayısı bine yükseltildi.

HER YER ADIM ADIM TARANIYOR

Bin kişilik dev ekip, kayıp emekli öğretmenin bulunma ihtimali olan her noktayı taramak üzere harekete geçti. Arama çalışmaları, Temeş'in kaybolduğu Küllük köyü başta olmak üzere, civardaki tüm köy içleri, sulama kanalları ve tarlaları kapsayacak şekilde genişletildi. Gruplara ayrılan ekipler, karadan adım adım ilerleyerek her taşı kontrol ediyor.

Çalışmalara teknolojik imkanlar da dahil edildi. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile havadan tarama yapılırken, Jandarma Arama Kurtarma'ya (JAK) bağlı özel eğitimli arama köpekleri de hassas koku alma yetenekleriyle ekiplere destek veriyor.

"ONA ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB-AKUB) Lideri Muharrem İldokuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Ercan Turan'ın talimatıyla arama ekibinin gücünün bine çıkarıldığını doğruladı. İldokuz, çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"İlk başta köy içlerini aradık, sulama kanallarını aradık, şimdi ise biçilmeyen mısır tarlalarını arıyoruz, en son oralar kaldı. İnsansız Hava Araçlarımız da (İHA) var, Jandarma Arama Kurtarma’nın (JAK) arama kurtarma köpekleri de var. Tüm teknolojik aletleri de kullanıyoruz. Bugün akşama kadar arama yapacağız, İslam amcamıza ulaşana kadar devam edeceğiz."

