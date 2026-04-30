Kaybolan kadın ahırda ölü bulundu! Damadı gözaltında
Ardahan'da kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Müslümat Özer, jandarma tarafından evinin ahırında ölü bulundu. Başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenen kadının damadı G.S. gözaltına alındı.
Elde edilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan Müslümat Özer'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Özer'i evinin ahırında ölü buldu. Müslümat Özer'in başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.
ERZURUM’DA YAKALANDI
Ardahan Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin Müslamat Özer'in damadı G.S. olduğunu belirledi.
Olayın ardından kaçtığı tespit edilen G.S., JASAT ekibi tarafından Erzurum'da yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)