Kaybolan kadın ahırda ölü bulundu! Damadı gözaltında

Ardahan'da kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Müslümat Özer, jandarma tarafından evinin ahırında ölü bulundu. Başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenen kadının damadı G.S. gözaltına alındı.

Elde edilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan Müslümat Özer'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Özer'i evinin ahırında ölü buldu. Müslümat Özer'in başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.

kayip-olarak-aranan-kadin-ahirda-olu-bul-1285306-382430.jpg

Fen liseli 16 yaşındaki Feyza'nın şüpheli ölümü! Kayıp olarak aranıyordu boş bina önünde bulunduFen liseli 16 yaşındaki Feyza'nın şüpheli ölümü! Kayıp olarak aranıyordu boş bina önünde bulundu

ERZURUM’DA YAKALANDI

Ardahan Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin Müslamat Özer'in damadı G.S. olduğunu belirledi.

Olayın ardından kaçtığı tespit edilen G.S., JASAT ekibi tarafından Erzurum'da yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Türkiye
Balkanlardan yola çıktı saatler sonra İstanbul'u vuracak! 5 gün sürecek
Balkanlardan yola çıktı saatler sonra İstanbul'u vuracak! 5 gün sürecek
Bir aile böyle dağıldı: İl Milli Eğitim Müdürü'nün "Çok güzelsiniz" mesajı boşanma ve ölümle sonuçlandı!
Bir aile böyle dağıldı: İl Milli Eğitim Müdürü'nün "Çok güzelsiniz" mesajı boşanma ve ölümle sonuçlandı!
Madencinin maaşına çöken patrona milyarlar akacak: Masadan karla kalktı!
Madencinin maaşına çöken patrona milyarlar akacak: Masadan karla kalktı!