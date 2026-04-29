Kavga ayırma bahanesiyle yankesicilik yapan 5 kişiye suçüstü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, bir kavga sırasında tarafları ayırma bahanesiyle yankesicilik yapan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı.

KAVGA ESNASINDA YANKESİCİLİK

Olay, 21 Mart tarihinde Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede iki grup arasında çıkan kavgayı fırsat bilen şüpheliler, "kavgayı ayırıyormuş gibi" yaparak tarafların eşyalarını çalmaya çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri, şüphelilerin yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığını tespit ederek operasyon başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan operasyon sonucunda A.E.A., M.İ., M.A., İ.İ. ve M.İ. isimli şüpheliler polis tarafından suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda elektronik cihaz ve 6 bin 900 lira nakit para ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "yankesicilik" suçundan tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen dijital ürünler ve nakit para ise yasal sahiplerine teslim edildi. (AA)