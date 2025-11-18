Kasımın ilk haftasında 1 ton esrar ele geçirildi

Kasımın ilk haftasında 1 ton esrar ele geçirildi
Yayınlanma:
Gümrükler Muhafaza ekipleri, kasım ayının ilk haftasında düzenledikleri operasyonlarda, toplam 1 ton 65 kilogram esrar ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü belirtilerek, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kasım ayının ilk haftasında düzenledikleri operasyonlarda, toplam 1 ton 65 kilogram esrar ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlık, açıklamasında "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri; gelişmiş risk analiz sistemleri, kesintisiz saha denetimleri ve uluslararası iş birlikleriyle, uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurmaya devam etmektedir. Bu kapsamda kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda; İstanbul Havalimanı'nda, piyasa değeri 194 milyon 940 bin TL olan 216,6 kilogram likit esrar, İpsala Gümrük Kapısı'nda, piyasa değeri 142 milyon 863 bin 830 TL olan 234,2 kilogram esrar, Tekirdağ Limanı'nda, piyasa değeri 374 milyon 954 bin 800 TL olan 614,68 kilogram esrar ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

uyusturucu-operasyonu.jpg

İstanbul'da sadece 1 haftada yakalananlar şoke ettiİstanbul'da sadece 1 haftada yakalananlar şoke etti

'MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR'

Yakalanan tüm uyuşturucunun, ilgili ekipler tarafından imha edildiği kaydedilerek, "Yüzyılın küresel felaketi' olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi, hedeflerimizin merkezine koyarak aralıksız sürdürüyoruz. Bu kararlı mücadele sonucunda, ülkemiz üzerinden transit olarak geçirilmek istenen 1 tonu aşan uyuşturucu madde, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmasıyla yakalandı. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülmektedir. Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımızın korunması ile gençlerimizin geleceğine sahip çıkılması amacıyla; terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu ticaretine karşı, sıfır tolerans ilkesiyle, mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Türkiye
150 Kişi, dronlar, köpekler... Kayıp adamın bulunduğu yer herkesi şaşırttı
150 Kişi, dronlar, köpekler... Kayıp adamın bulunduğu yer herkesi şaşırttı
AKP’li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası yapılacağı öne sürülmüştü! Dicle Üniversitesi’nden açıklama geldi
AKP’li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası yapılacağı öne sürülmüştü! Dicle Üniversitesi’nden açıklama geldi