Emniyet müdürünün 'dublör' olarak kullandığı kardeşi de Cumhurbaşkanlığı koruması çıktı!

Antalya'da yürütülen büyük bir rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı şüphelisi olan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın firar girişimi, Emniyet İstihbaratı'nın devreye girmesiyle son buldu. Arslan'ın kaçışına yardım eden ve makam aracını kullanırken yakalanan kişinin ise Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı'nda görevli polis memuru kardeşi C.T.A. olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTI KARARINI ÖĞRENİNCE BAŞLAYAN FİRAR GİRİŞİMİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde "rüşvete aracılık, dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçları kapsamında hakkında adli soruşturma başlatılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'la ilgili yeni bilgiler gün ışığına çıktı. T24'te yer alan habere göre Arslan'ın, hakkındaki gözaltı kararını bir gün önceden öğrenip Antalya'dan ayrıldığı ve devlete ait makam aracına tek başına binerek Ankara'ya geldiği öne sürüldü. Başkent'te geceyi kızının Kurtuluş'taki evinde geçirdiği belirlenen Arslan'ın, ertesi sabah Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı'yla yaptığı görüşme sonrası hakkındaki adli soruşturmadan resmi olarak haberdar olduğu öğrenildi.

HTS VE PTS İLE ADIM ADIM TAKİP

Telefonla yapılan bu ilk tebligat sonrasında, Arslan'ın Ankara'da bulunduğu anlaşılınca gözaltı kararı kendisine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yeniden telefonla bildirildi. Arslan, meslektaşlarına Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geleceğini bildirmesine rağmen, emniyete gelişinin gecikmesi üzerine Ankara Emniyeti harekete geçti. Ancak Arslan'ın hem Antalya Emniyet Müdürlüğü makamına ait resmi hem de kendisine ait özel telefon hattını kapatarak "firar ettiği" anlaşıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA GÖREVLİYMİŞ

Bu gelişmenin Antalya'daki savcılığa bildirilmesinin ardından savcılık bu kez yakalama kararı çıkartıp Ankara'ya ulaştırdı. Aynı anda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Arslan'ın yerinin belirlenmesi için devreye girdi. Gerek Arslan'a ait telefonların HTS kayıtları, gerekse Arslan'ın kullandığı devlete ait makam aracının PTS kamera görüntülerinden aracın izi Niğde Otoyolu üzerinde bulundu. Arslan'ın Ankara'da düğüne geldiği gerekçesiyle makam aracıyla başkente gittiği saptanırken, aracın Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde olduğu tespit edildi ve araç durduruldu. Ancak araçtan firari emniyet müdürü Arslan'ın yerine kendisi gibi emniyet teşkilatı personeli olan kardeşi C.T.A. çıktı. "Suçluyu gizlemek" iddiasıyla gözaltına alınıp Ankara'ya getirilen polis memuru C.T.A.'nın aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin güvenliğinden sorumlu olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı kadrosunda görev yaptığı anlaşıldı.

Bu gelişmeyle birlikte C.T.A da, ağabeyi İlker Arslan gibi görevden el çektirilip açığa alındı. Arslan kardeşlerin merkezinde yer aldığı gelişmeler sonrasında müfettiş görevlendirmesi yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çıkarılan yakalama kararı sonrasında ise İlker Arslan'ın, görev yaptığı kente giderek teslim olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMANIN DERİNLEŞEN BOYUTU: FİRARA YARDIM İDDİASI

Öte yandan, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili dosya kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın, hangi faaliyetler nedeniyle Böcek ve ekibinden rüşvet aldığının iddia edildiği sorusu henüz yanıt bulmadı. Ancak emniyet kulislerine yansıyan iddialara göre, Arslan ve dosyayla ilgili adliye ile çalışan bazı polisler, aynı zamanda Böcek'in oğlu ve dosyanın şüphelisi olan Gökhan Böcek'in firar etmesini sağlayan bilgiyi aktarmakla da suçlanıyor. Ayrıca, Arslan'ın kardeşi C.T.A. ile nasıl buluştuğu, makam aracını kardeşine nerede ve ne zaman teslim ettiği de araştırılıyor.

'MİLLİ GÖRÜŞ' DETAYI

Gözaltına alınan Arslan'ın, emniyet teşkilatı içindeki Milli Görüş ekibinde yer almasıyla bilindiği, Polis Akademisi'nden mezun olduktan iki yıl sonra dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın korunmasında görev aldığı ve AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte son yıllarda teşkilat içinde yıldızı yükselen Milli Görüşçüler'den olduğu da kaydedildi.