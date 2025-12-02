Karadeniz'de vurulan MIDVOLGA-2 tankeri Sinop'a sığındı

Karadeniz'de vurulan MIDVOLGA-2 tankeri Sinop'a sığındı
Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı götürürken Kardeniz açıklarında Ukrayan tarafından vurulan MIDVOLGA-2 tankeri, Sinop'taki demir sahasına ulaştı. Tanker, Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri refakat etti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM), bugün sabah saatlerinde Karadeniz açıklarında Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı götüren MIDVOLGA-2 tankerine saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

DGM, açıklamasında, halihazırda tankerde bulunan 13 personelde olumsuz durum yaşanmadığını ve geminin makineleri ile Sinop’a doğru seyir halinde olduğunu kaydetti.

TANKER SİNOP AÇIKLARINA ULAŞTI

Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin refakat ettiği MIDVOLGA-2'nin, Sinop açıklarında 3 numaralı demir sahasına ulaştığı öğrenildi.

BM'DEN GEMİLERİN VURULMASINA TEPKİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'tenh Karadeniz'de ticari gemilere yönelik yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerilimin azaltılması çağrısında bulunan Dujarric, "Sivillere ve enerji altyapısı da dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırıların nerede gerçekleşirse gerçekleşsin uluslararası hukuk uyarınca yasaklandığını yineliyoruz" dedi.

BM'nin gerilimin azaltılmasını istediğini vurgulayan Dujarric, kalıcı barışı sağlayabilecek "acil, tam ve koşulsuz ateşkesi" desteklediğini dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi / DHA

