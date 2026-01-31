Karabük'te Senagalli öğrencileri taşıyan minibüs alt yola uçtu: 17 yaralı

Karabük'te Senagalli öğrencileri taşıyan minibüs alt yola uçtu: 17 yaralı
Yayınlanma:
Karabük'te, Senegalli üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola uçtu. Kaza sonucu 17 kişi yaralandı.

Karabük’te, Düzçam köyü mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, hafta sonu tatili için gittikleri kayak merkezinden dönen Senegalli üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola uçtu.

İstanbul Kurtköy'de trafik kazası: 13 yaralı!İstanbul Kurtköy'de trafik kazası: 13 yaralı!

TATİL DÖNÜŞÜ "KÂBUS" GİBİ KAZA

Hafta sonu tatili için Keltepe Kayak Merkezi'ne giden Senegalli Karabük Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Yasin Özdal idaresindeki 78 ACL 031 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola uçtu.

yeni-proje-3.jpg

16 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İLE ŞOFÖR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan üniversitesi öğrencisi 16 genç ile minibüs şoförü, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

