Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturmasını genişleterek devam ediyor. Soruşturmayı antrenörlere doğru genişleten TFF, önce Süper Lig’de görev almış daha sonra da diğer liglerde bulunmuş isimleri açıkladı.

Bahis operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

MİLLİ TAKIMDAN 4 ANTRENÖR DE LİSTEDE YER ALDI

TFF’nin bahis oynadığını tespit ettiği isimler arasında milli takımda da görev yapan isimler yer aldı.

Milli takımda antrenörlük yapan isimlerden Serkan Damla, Ozan Solak, Emir Şiranlı ve Çağrı Ayça’nın bahis oynadığı tespit edildi.

TFF SÖZLEŞMELERİNİ FESHETTİ

Milli takımda antrenörlük yapan isimlerin bile bahis oynaması gündeme otururken TFF’den beklenen karar geldi.

Tahir Kum’un haberine göre TFF, 4 isimle yollarını ayırdı. Tahir Kum paylaşımında “TFF Yönetimi bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıkları tespit edilen 4 Milli Takım antrenörünün sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı” dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDECEK

Bahis soruşturmasına devam eden TFF'nin önümüzdeki günlerde yeni bir dalga başlatması bekleniyor.