Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı

Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
Yayınlanma:
Tahir Kum, TFF'nin bahis oynadığı tespit edilen 4 milli takım antrenörünün sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturmasını genişleterek devam ediyor. Soruşturmayı antrenörlere doğru genişleten TFF, önce Süper Lig’de görev almış daha sonra da diğer liglerde bulunmuş isimleri açıkladı.

Bahis operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandıBahis operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

MİLLİ TAKIMDAN 4 ANTRENÖR DE LİSTEDE YER ALDI

TFF’nin bahis oynadığını tespit ettiği isimler arasında milli takımda da görev yapan isimler yer aldı.

Milli takımda antrenörlük yapan isimlerden Serkan Damla, Ozan Solak, Emir Şiranlı ve Çağrı Ayça’nın bahis oynadığı tespit edildi.

544100568-18522401515017041-1088869439840765287-n.jpg

TFF SÖZLEŞMELERİNİ FESHETTİ

Milli takımda antrenörlük yapan isimlerin bile bahis oynaması gündeme otururken TFF’den beklenen karar geldi.

Tahir Kum’un haberine göre TFF, 4 isimle yollarını ayırdı. Tahir Kum paylaşımında “TFF Yönetimi bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıkları tespit edilen 4 Milli Takım antrenörünün sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı” dedi.

ekran-goruntusu-2026-01-31-201906.png

SORUŞTURMA DEVAM EDECEK

Bahis soruşturmasına devam eden TFF'nin önümüzdeki günlerde yeni bir dalga başlatması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
Spor
Beşiktaş'ın protestoları önlemek için kapattığı iddia edildi: Ortalık daha çok karıştı
Beşiktaş'ın protestoları önlemek için kapattığı iddia edildi: Ortalık daha çok karıştı
Beşiktaş'ta daha maç başlamadan protesto
Beşiktaş'ta daha maç başlamadan protesto