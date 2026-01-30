Bahis operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Bahis operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
İstanbul'da, yasal bahis işletmeleri üzerinden "kapalı devre" sistemle yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 14 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaki para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu tespit edildi.

İstanbul'da, yasal bahis işletmeleri üzerinden yürütüldüğü belirlenen yasa dışı bahis operasyonu sonucu 14 şüpheli tutuklandı.

KAPALI DEVRE SİSTEM TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmada, yasal işletmelerde "kapalı devre" adı verilen bir sistem üzerinden müşterilerin yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği tespit edildi. Bu sitelerde bahis oynatıldığı iddia edildi.

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltıAntalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 25 gözaltı

600 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Şüphelilerin, resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletmeyi kullandığı belirlendi. 2023-2025 yıllarını kapsayan süreçte, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Son dakika |Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in mal varlığına el konulduSon dakika |Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in mal varlığına el konuldu

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildiği ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı açıklandı. İki şüpheli için ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak:AA

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim: Üst düzey atamalar Resmî Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim: Üst düzey atamalar Resmî Gazete'de
Güzellik merkezi süsü verilen iş yerinde sahte altın üretimi!
Güzellik merkezi süsü verilen iş yerinde sahte altın üretimi!
AKP'li Yahşıhan belediye başkanının 'irtikap' suçundan yargılanmasına devam edildi
AKP'li Yahşıhan belediye başkanının 'irtikap' suçundan yargılanmasına devam edildi