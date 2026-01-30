Bahis operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, yasal bahis işletmeleri üzerinden yürütüldüğü belirlenen yasa dışı bahis operasyonu sonucu 14 şüpheli tutuklandı.

KAPALI DEVRE SİSTEM TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmada, yasal işletmelerde "kapalı devre" adı verilen bir sistem üzerinden müşterilerin yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği tespit edildi. Bu sitelerde bahis oynatıldığı iddia edildi.

600 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Şüphelilerin, resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletmeyi kullandığı belirlendi. 2023-2025 yıllarını kapsayan süreçte, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildiği ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı açıklandı. İki şüpheli için ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.