Son dakika |Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Veysel Şahin’in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde suç işlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu suçtan haksız kazanç elde edildiği gerekçesiyle Şahin’e ait taşınır ve taşınmaz mallara, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konuldu.

Veysel Şahin

Veysel Şahin'in parası mı aklandı?

460 MİLYON EURO TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Gazeteci Ceylan Sever'in verdiği bilgiye göre Veysel Şahin’e ait global şirketlerde bulunan 460 Milyon Euro değerindeki kripto varlıkları da donduruldu. Şahin’in hesabının bulunduğu global şirket tarafından Türkiye’ye iade işlemleri devam ediyor.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin’in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak hakkında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında;

MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Veysel Şahin’e ait global şirketlerde bulunan 460 Milyon Euro değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir.

Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlilik ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ekol TV’ye ilişkin 'kara para aklama' iddiaları üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet BaşsavcılığI tarafından bir gizli tanığın beyanları ve gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Toplamda 12 kişiyi kapsayan dosyada baş şüpheli Veysel Şahin’in yanı sıra Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov, Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin ve avukat Prof. Dr. Ersan Şen gibi isimler bulunuyordu.



VEYSEL ŞAHİN KİMDİR?

Kamuoyunda yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin 2023 yılına kadar tutuklu kalmasının ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor. Şahin'in milyarlarca euroluk yasa dışı bahis ağını da kontrol ettiği iddialar arasında.