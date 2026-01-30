Veysel Şahin kimdir?

Veysel Şahin, yasa dışı bahis, kara para aklama gibi suçlamalarla gündeme gelen suç örgütü lideridir. Şahin, kamuoyunda ilk kez 2017 yılında yapılan "Handikap" operasyonuyla gündeme geldi. Sivas'ta özel uçağında tutuklanan Şahin, 2023'e kadar hapiste kaldı.

Veysel Şahin nereli?

Veysel Şahin Sivaslı'dır ve Koyulhisar ilçesi Boyalı Köyü’nde doğmuştur.

Veysel Şahin ne iş yapıyor?

Veysel Şahin'in i uluslararası yasadışı online bahis işletmeleri bulunan ve kara para aklayan suç örgütünün yöneticisidir.

Veysel Şahin'in serveti ne kadar?

Veysel Şahin'in suç örgütüyle elde ettiği serveti tam olarak bilinmemekle birlikte, tutuklandığı dönemde 5 milyar Dolar gelirle Kıbrıs'ın en zengin 3. kişisi olduğu iddia ediliyor.

Son olarak 30 Ocak 2026 itibarıyla Veysel Şahin'in 460 milyon Euro malvarlığına el konuldu.

Son dakika |Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in mal varlığına el konuldu

2023'te infaz süresi tamamlanan Veysel Şahin'in en son istinaf kararı beklenirken 2024'te yurt dışına kaçtığı biliniyor.